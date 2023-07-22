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الرياضي

بوجاتشار بطل المرحلة قبل الأخيرة من طواف فرنسا

بوجاتشار بطل المرحلة قبل الأخيرة من طواف فرنسا
22 يوليو 2023 23:03
لو ماركستاين (أ ف ب) فاز السلوفيني تادي بوجاتشار، بطل نسختي 2020 و2021، السبت بالمرحلة العشرين قبل الأخيرة من النسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما ضمن الدنماركي يوناس فينجيجارد نظرياً الاحتفاظ باللقب، باستثناء سقوط أو وقوع حادث الأحد في المرحلة الأخيرة. ويتبقى أمام الدنماركي إنهاء المرحلة الأخيرة التقليدية التي تربط الأحد بين سان-كنتان-أون-إيفلين وساحة الشانزليزيه في العاصمة باريس على مسافة 115.5 كلم، كي يتوج بلقبه الثاني على التوالي في الطواف الفرنسي العريق كون الفارق بينه وبين مطارده المباشر بوجاتشار 7 دقائق و29 ثانية. وقطع بوجاتشار مسافة المرحلة العشرين التي بلغت 133.5 كلم بين بلفور ولو ماركستاين فيليرينج بزمن 3 ساعات و27 دقيقة و18 ثانية، متقدماً بالسرعة النهائية على النمساوي فيليكس غال وفينغجيجارد. وقال بوغاتشار عقب الفوز: «اليوم استعدت قوتي، أخيراً. كنت مرتاحاً من البداية حتى النهاية، بعد أيام عدة صعبة جداً على الدراجة». وأضاف: «أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من الانطلاق بسرعة كبيرة في الأمتار النهائية بهذا الشكل». وتابع دراج فريق الإمارات «في الأمتار الأخيرة، انتظرت عودة آدم (ييتس) وشقيقه (سيمون). لقد ساعدني جيداً في السرعة النهائية، كان الأمر سهلاً معه. أنا سعيد جداً بما قدمه الفريق في هذا الطواف. الأوقات التي أمضيناها في الحافلة ستبقى أفضل ذكرياتي». - ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العشرين قبل الأخيرة: 1- السلوفيني تادي بوجاتشار 3:27.18 ساعات 2- النمساوي فيليكس غال التوقيت ذاته 3- الدنماركي يوناس فينجيجارد التوقيت ذاته 4- البريطاني سايمون ييتس التوقيت ذاته 5- البريطاني آدم ييتس بفارق 7 ثوانٍ - الخمسة الأوائل في الترتيب العام: - الدنماركي يوناس فينجيجارد 79:16.38 ساعة 2- السلوفيني تادي بوجاتشار بفارق 7:29 دقائق 3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:56 د 4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:23 د 5- الإسباني كارلوس رودريجيز بفارق 12:57 د
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