5 لاعبين في مهمة استعادة الثقة الفنية والجماهيرية

مراد المصري (دبي)

يدخل 5 لاعبين الموسم الجديد وهم يضعون نصب أعينهم كسب ثقة الجماهير من جديد، من خلال تطوير الأداء والغاية لتثبيت أقدامهم بأفضل المستويات والإحصائيات، وذلك بالنظر لإدراك الجميع حجم الإمكانيات الفنية التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون بالفعل على أرض الواقع.

البداية مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي ما زال ضمن قائمة الشارقة حتى الآن، فرغم بدايته القوية وتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس رئيس الدولة لموسم 2021-2022 في أكتوبر الماضي، فإنه تراجع بعد ذلك حيث اكتفى بتسجيل 8 أهداف فقط في 25 مباراة، ولم يسجل أي هدف في أربع مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولم يعد لاعباً أساسياً في عدد من المباريات.

وسيكون سقف التوقعات مرتفعاً من جانب اللاعب لتلبية طموحات عشاق «الملك»، حيث يوجد حالياً في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب بوجوده سابقاً في صفوف برشلونة وفياريال الإسبانيين وبروسيا دورتموند الألماني وغيرها.

لاعب آخر قدم أرقاماً جيدة هو المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، الذي سجل 11 هدفاً في 26 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب صناعة الأهداف في مختلف منافسات الموسم، لكنه بالمجمل جاء بمستوى أقل عن الموسم الماضي، وسط مطالبات من جماهير «الزعيم» منه بمضاعفة الأداء لاستعادة ثقتهم في الموسم المقبل، خصوصاً في غيابه بالتأثير في ثلاث مباريات نهائية خسرها الفريق في الموسم الماضي. السوري عمر خربين بدوره توج بلقب دوري أدنوك للمحترفين مع شباب الأهلي في الموسم الماضي، لكنه هذه المرة يعود إلى الوحدة الفريق الذي تركه على سبيل الإعارة لموسم واحد، ومع عودته فإنه سيكون تحت مطالبات الجماهير بإثبات جدارته مع الفريق، خصوصاً في حال استمراره في صفوف «العنابي»، والرغبة من عشاق الفريق بأن يساهم هذه المرة بقيادة الفريق للعودة إلى منصات التتويج، حيث سجل 7 أهداف فقط في 21 مباراة في الدوري مع «الفرسان» في الموسم الماضي.

من جانبه، اكتفى أحمد أبو ناموس بهدف واحد فقط في 24 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، ونال بطاقة حمراء واحدة، وهو الذي كان يمر برحلة أداء تصاعدي قبل ذلك، قبل أن يقضي موسماً غير متزن، وسط ترقب لعودته للتألق مرة أخرى في الموسم المقبل مع «السماوي».

ويعد أحمد جشك أحد المواهب المميزة الذي لا يزال ينتظر حسم مصيره مع شباب الأهلي، مع وجود عروض من أندية مختلفة للحصول على خدماته، حيث يبحث عن الحصول على وقت لعب أكثر، بعدما خاض 11 مباراة بمجموع 543 دقيقة في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين، ما يجعله يبحث عن فرصة أفضل في الموسم المقبل.