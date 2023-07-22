كرة الإمارات تعيش أجواء «العرس الانتخابي الخامس»

معتصم عبدالله (دبي)

يعيش بيت الكرة الإماراتي «اتحاد كرة القدم»، أجواء «العرس الانتخابي الخامس» في تاريخ مجالس إدارات الاتحاد منذ أول دورة انتخابية في 2008-2011، برئاسة محمد خلفان الرميثي، والذي قاد المجلس الـ 20 في تاريخ إدارات اتحاد الكرة.

وتتواصل خلال الفترة الحالية من 19 وحتى 31 يوليو الجاري، استقبال طلبات ترشيحات الأندية، علاوة على ترشيح رئيس الاتحاد لثلاثة من الأعضاء، على أن تُعلن نتيجة المرشحين بعد فحص الاستمارات في 8 أغسطس المقبل، تليها فترة استقبال الطعون والبت فيها، واختيار المرشح لمنصب الرئيس لقائمته الانتخابية، وصولاً لانعقاد العمومية الانتخابية في 8 سبتمبر المقبل.

وتعاقب 23 مجلس إدارة في قيادة اتحاد الكرة على مدار أكثر من 5 عقود، منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971، قبل انضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» 1972، وعضوية الاتحادين الآسيوي والعربي في العام 1974.

وسيكون المجلس المرتقب لإدارة الاتحاد خلال الدورة المقبلة 2023-20207 برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان «الرئيس الـ 12 على سدة رئاسة الاتحاد»، الـ 24 في تاريخ اتحاد الكرة ما بين مجالس إدارة معينة، ومنتخبة خلافاً للجان المؤقتة.

ويعود تاريخ أول انتخاب لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى 28 مايو 2008، حينما احتضن نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، حيث فاز وقتها المرشح محمد خلفان الرميثي برئاسة الاتحاد بالتزكية، قبل استكمال العملية الانتخابية لمنصب نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت المواجهة الانتخابية الثانية على صعيد إدارات اتحاد الكرة في الدورة الثانية 2012-2016، والتي فاز برئاستها يوسف يعقوب السركال، فيما ترأس مروان بن غليطة مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 بعد ماراثون انتخابي شهير ليكون ثالث رئيس منتخب.

وشهدت الدورة الانتخابية الماضية 2020-2023 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تغييراً جذرياً في نظام الانتخابات باعتماد نظام القوائم والذي ينص -حسب النظام الأساسي- على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنظام القائمة الانتخابية والتي يجري التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية.

ويتواصل خلال الدورة الانتخابية الحالية والتي تعد الخامسة في تاريخ مجالس إدارة اتحاد الكرة، العمل بنظام القوائم في انتظار الإعلان الرسمي لمجلس الإدارة الجديد خلال العمومية المرتقبة في أغسطس المقبل.