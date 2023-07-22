الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية

الرياض (د ب أ)



طلبت إدارة نادي الهلال السعودي من المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق، إحضار عروض للانتقال لفريق جديد في الموسم المقبل، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدَّمتها له.

ويأتي ذلك على الرغم من بقاء عام واحد في عقد الدولي المالي السابق، الذي وقَّع لـ «الأزرق» صيف 2021 لمدة ثلاثة مواسم.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، اليوم السبت، أن راتب ماريجا مع الهلال في العام المتبقي في عقده يبلغ نحو أربعة ملايين يورو، فيما يخضع اللاعب حاليّاً لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، بحسب البرنامج المعد له من قِبل البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق.

يذكر أن خيسوس، أبعد اللاعب عن المعسكر الاستعدادي للموسم الكروي، الذي جرى في النمسا، وانتهى أخيراً.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تنطلق الجمعة المقبل.