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الرياضي

الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً

الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
22 يوليو 2023 20:34

دبي (الاتحاد)

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يلتقي الوصل بعد غد الاثنين مع أبولون ليماسول القبرصي، في مباراة ودية ضمن المعسكر الخارجي، الذي يقيمه «الإمبراطور» استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وهي المباراة التي تشكل محطة تصاعدية في رفع مستوى التحضيرات.
ويعسكر «الإمبراطور» حالياً في النمسا، فيما يوجد أبولون في معسكر في مدينة براتيسلافا السلوفاكية، الواقعة على الحدود النمساوية مباشرة، مما ساهم في ترتيب الفريقين لتلك المباراة، التي ستكون الودية الثانية لـ «الفهود»، حيث سبق أن حقق الوصل الفوز على ماتشفا شاباتس الصربي بهدف دون مقابل، وذلك في أولى مباريات الفريق الودية، خلال الجزء الأول من التحضيرات الخارجية، التي أُقيمت في سلوفينيا قبل التوجه لاستكمال المعسكر في النمسا.
وظهر لاعبو الوصل بمعنويات مرتفعة خلال التدريبات الأخيرة، مع سعي المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لرفع درجة الجاهزية بالتحضيرات البدنية والعمل الصارم على الجوانب الفنية، وبالوقت نفسه منح اللاعبين المجال للاستفادة من وقت الفراغ، عبر الرحلات بالدراجات في المنطقة الطبيعية التي يوجد فيها معسكر الفريق.

الوصل
ميلوش ميلوييفيتش
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