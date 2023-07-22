‏ العين يكرم «فريق العمل» لتميزه في 200 فعالية

العين (الاتحاد)

كرم نادي العين متطوعي «فريق العمل العيناوي» لتميزهم في تنظيم أكثر من 200 فعالية رياضية ومجتمعية، خلال الموسم الماضي، بحضور حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب للنادي وشركاته ومحمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية.

أقيمت مراسم التكريم تحت عنوان رسالة شكر وفخر واعتزاز وتقدير لفريق العمل العيناوي.

يذكر أن فريق العمل العيناوي تأسس في 2017، ويضم في عضويته حَمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والأطباء بمختلف التخصصات والمهندسين والمهن كافة، بالإضافة لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، ونجح في إدارة العديد من الفعاليات المجتمعية والرياضية محلياً وإقليمياً وقارياً، وحاز العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما أنه يعتبر من فرق العمل الرائدة في الدولة، بحصوله على رخصة مزاولة الأنشطة رسمياً.