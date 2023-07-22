الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

‏ العين يكرم «فريق العمل» لتميزه في 200 فعالية

‏ العين يكرم «فريق العمل» لتميزه في 200 فعالية
22 يوليو 2023 19:30

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنظم «بشاير القيظ» اعتزازاً بشجرة النخيل
نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل بو حليقة والحربي في العين

كرم نادي العين متطوعي «فريق العمل العيناوي» لتميزهم في تنظيم أكثر من 200 فعالية رياضية ومجتمعية، خلال الموسم الماضي، بحضور حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب للنادي وشركاته ومحمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية.
أقيمت مراسم التكريم تحت عنوان رسالة شكر وفخر واعتزاز وتقدير لفريق العمل العيناوي.
يذكر أن فريق العمل العيناوي تأسس في 2017، ويضم في عضويته حَمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والأطباء بمختلف التخصصات والمهندسين والمهن كافة، بالإضافة لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، ونجح في إدارة العديد من الفعاليات المجتمعية والرياضية محلياً وإقليمياً وقارياً، وحاز العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما أنه يعتبر من فرق العمل الرائدة في الدولة، بحصوله على رخصة مزاولة الأنشطة رسمياً.

العين
حمد بن نخيرات العامري
آخر الأخبار
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
أرشيفية
عربي ودولي
إعصار دوكسوري يكتسب قوة مع اقترابه من الفلبين
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©