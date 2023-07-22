بني ياس يعزز القوة الهجومية بـ «صفقة ثنائية»

أبوظبي (الاتحاد)

عزز بني ياس قوته الهجومية بالتعاقد مع المهاجمين الفرنسي يوسف نيكاتي، والدولي الألباني تاولانت سيفيري، في أولى صفقات «السماوي» على صعيد اللاعبين الأجانب، بعدما سبق له تجديد بقاء الثنائي الصربي ساشا، والأرجنتيني جاستون سواريز.

وجاء تعاقد بني ياس مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، كلاعب حُر، قادماً بعد نهاية عقده مع الاتفاق السعودي الذي لعب في صفوفه خلال الموسم الماضي، وسبق أن لعب قبلها في الدوري السعودي مع الوحدة والاتحاد والاتفاق.

فيما جاء التعاقد مع الألباني تاولانت سيفيري، قادماً من فورسكلا بولتافا الأوكراني، وهو الذي سبق له اللعب في صفوف أندية أوروبية أخرى منها تيران الألباني ونوشاتيل السويسري، ويلعب حالياً في صفوف منتخب ألبانيا وسجل هدفاً دولياً في 11 مباراة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبان لمعسكر الفريق الخارجي في المجر، من أجل بداية التحضيرات رفقة زملائهما، والمشاركة في المباريات الودية.