«العنابي» يلغي «البروفة الأخيرة» قبل «العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

يدخل الوحدة منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، مباشرة، من خلال مواصلة التدريبات حالياً في أبها بعد وصوله إلى المدينة السعودية، وذلك عقب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمس أمام أهلي طرابلس الليبي، وكانت بمثابة «البروفة الأخيرة».

ويعود سبب إلغاء المباراة إلى عدم وصول الفريق الليبي إلى السعودية في الموعد المحدد.

وسيواصل «العنابي» تدريباته اليومية بشكل طبيعي، بهدف الاستعداد الجيد لخوض مباريات البطولة، حيث يستهل مشواره في البطولة أمام نادي الكويت 28 يوليو، ثم بلوزداد الجزائري 31 يوليو، فالرجاء المغربي 3 أغسطس المقبل.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني لـ «العنابي» استغلال هذه البطولة لتقديم أفضل مردود ممكن فيها، إلى جانب اعتبارها محطة مثالية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، للوقوف على مستويات اللاعبين ورفع الجاهزية والانسجام بينهم، والحكم على المستويات بصورة نهائية في ظل استمرار فتح باب القيد للانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان، يوم الثلاثاء المقبل موعداً أخيراً لتسليم الفرق المشاركة قوائمها الرسمية في البطولة، التي تحتضنها الطائف وأبها والباحة في السعودية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق مواعيد مباريات البطولة، وقال عبر موقعه الرسمي على موقع «تويتر»، إن دور المجموعات، يبدأ يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، بينما ستكون مباراة النهائي يوم السبت الموافق 12 أغسطس المقبل.

وتضم المجموعة الأولى للبطولة، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي، والاتحاد السعودي، وتضم المجموعة الثانية، الوداد المغربي، أهلي طرابلس الليبي، الهلال السعودي، والسد القطري، وتضم المجموعة الثالثة، الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والنصر السعودي، بينما تضم المجموعة الرابعة، شباب بلوزداد الجزائري، الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي، الرجاء المغربي.