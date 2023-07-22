هاميلتون الأسرع في تجارب المجر «الأخيرة»

بودابست(رويترز)

وضع لويس هاميلتون فريقه مرسيدس على رأس الترتيب في التجارب الحرة الأخيرة، بجائزة المجر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد يوم واحد من قوله إن سيارته هي الأسوأ.

وسجل السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات وصاحب الرقم القياسي بالفوز ثماني مرات، في المجر أسرع زمن في حلبة هنجارورينج خلال دقيقة واحدة و17.811 ثانية.

واحتل ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم وسائق رد بول المركز الثاني بفارق 0.250 ثانية، فيما حقق زميله بالفريق سيرجيو بيريز المركز الثالث، ويليه نيكو هولكنبرج سائق هاس بالمركز الرابع في مفاجأة، واستخدم جميعهم إطارات لينة.

ويتفوق فرستابن، الذي اشتكى من عدم وجود منافس ثابت، بفارق 99 نقطة عن بيريز في الترتيب العام، ويطمح لانتصاره التاسع في 11 سباقاً، والسابع على التوالي.

كما يتطلع رد بول لرقم قياسي بتحقيق 12 فوزاً متتالياً وأجرى تحديثات على سيارته.

واحتل لاندو نوريس المركز الخامس مع مكلارين بفارق 0.271 ثانية عن القمة، لكنه حقق أفضل زمن له بالإطارات المتوسطة.

وحل جورج راسل سائق مرسيدس بالمركز السادس ومن خلفه ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز على الترتيب، مع معاناة بعض السائقين من الرياح العاصفة.

وكان هاميلتون في المركز 16 في التجارب الثانية أمس الجمعة بعد التأثر بالأمطار في الحصة الأولى، بينما قبع راسل بالمرتبة الأخيرة.

ويحظى هاميلتون «38 عاماً«بسجل مذهل في المجر، إذ حقق فوزه الأول مع مرسيدس هناك، قبل عقد بعد انتصارات مع مكلارين في 2007 و2009 و2012، كما صعد لمنصة التتويج ثماني مرات هناك وهو رقم قياسي.