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الرياضي

دورتموند يربط إيمري تشان حتى 2026

دورتموند يربط إيمري تشان حتى 2026
22 يوليو 2023 15:56

برلين(د ب أ)

أعلن بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط إيمري تشان حتى عام 2026، وذلك قبل موسم من نهاية عقد تشان السابق مع دورتموند. 

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وانتقل تشان إلى دورتموند، قادماً من يوفنتوس، في عام 2020 مقابل 25 مليون يورو. وفي الموسم الماضي، أصبح تشان أقوى لاعب دفاعي تحت قيادة المدير الفني إدين ترزيتش.
وقال المدير الرياضي، سيبستيان كيل: «تطور إيمري ليصبح اللاعب البارز الذي كنا دائماً نراه بداخله. نقدر طمعه، وقوته، ورغبته المطلقة في الفوز، ليس فقط في بروسيا دورتموند، ولكن أيضاً مع المنتخب الوطني». وأضاف تشان: «أشعر براحة كبيرة هنا في دورتموند. على مدار الأشهر القليلة الماضية، أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك ما أتوقعه من نفسي، وما توقعته الجماهير مني. تتناسب طريقة لعبي مع طريقة لعب الفريق. لهذا السبب أرغب في البقاء هنا، وأن أتدرب بقوة وأن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه».

إيمري تشان
بروسيا دورتموند
يوفنتوس
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