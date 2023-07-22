8 خيول أوروبية في سباق كأس الوثبة بمضمار بيليوستي

بيليوستي (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فعالياته العالمية، حيث تنطلق عصر الغد، النسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمضمار بيليوستي الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست.

ويأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويجتذب مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست نخبة من الخيول الأوروبية من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، في سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 5,000 يورو، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1260 متر.

ويتصدر الترشيحات الجواد الفرنسي «هيرمس دو إيتواليه» بقيادة عارف أسينوف، و«البان» بقيادة لوكوف دوبرين وكلاهما لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وهناك الفرس الرومانية «مها» لفيوريل ديباجا، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة الرومانية جوليا بوبسكو.

وينافس أيضاً الجواد الروماني «ولالا» لماريا فيليت كيندا، بإشراف نفس المالكة، وقيادة الفارس ساندو أوكتافيان، والجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف، والجواد البلغاري «دارهان» لأندريان سباسوف، وإشراف مصطفي إسماعيل، وقيادة أسن يانكوف.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة ال 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.