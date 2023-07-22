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كوفاتش يحذر من فقدان «هيبة البوندسليجا»

كوفاتش يحذر من فقدان «هيبة البوندسليجا»
22 يوليو 2023 14:46

فولفسبورج (د ب أ)
انتقد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، أسلوب اللعب في بطولة الدوري الألماني «بوندسليجا»، بعد سنوات قضاها في التدريب بالمسابقة.
وبعد عام واحد من توليه المسؤولية في فولفسبورج، وجه كوفاتش «51 عاماً»، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونيخ، انتقادات حادة لأسلوب اللعب في البوندسليجا. وقال كوفاتش، في مقابلة مع صحيفة «فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج» نشرتها اليوم السبت: «فوجئت بأن العديد من الفرق في البوندسليجا تعتمد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع. كما تتجاوز الفرق دور خط الوسط من خلال الكرات الطولية للمهاجمين. هناك أيضاً العديد من الركلات الحرة والركنية. ليس هذا أسلوب لعب يشير إلى الاستحواذ على الكرة». 

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وأوضح كوفاتش: «هذا نقيض كرة القدم الفرنسية، التي تعطي اهتماماً كبيراً للنواحي الخططية. البوندسليجا فقد شيئاً من هذا».
وسبق لكوفاتش أن قاد انتراخت فرانكفورت للقب كأس ألمانيا، كما قاد بايرن للقب البوندسليجا قبل الانتقال لتدريب موناكو الفرنسي لمدة عام ونصف العام في 2020.
وقال كوفاتش: «جرت العادة على أن نقول إن فرنسا لديها خامس أقوى بطولة دوري من حيث المستوى. الآن، وبعد أن ذهبت إلى فرنسا، يجب أن أدرك بأن كرة القدم هناك جيدة بالفعل، وأنه يتعين علينا الحذر في البوندسليجا من أن نفقد مكانتنا».

نيكو كوفاتش
بايرن ميونيخ
موناكو
فولفسبورج
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