مبابي والريال.. «العد التنازلي» في مصلحة «الملكي»

مراد المصري (دبي)

كشفت مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد الإسباني، أنها ليست في عجلة في أمرها لحسم صفقة انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان المغادرة لجولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد ووضعه ضمن قائمة «البيع».

ويدرك ريال مدريد جيداً أن هذا الأمر يصب في صالحهم، حيث كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن هناك اتفاق بالفعل بين اللاعب و«الميرينجي»، للانضمام له مجاناً في صيف عام 2024.

فيما توضح المصادر الإسبانية أن ريال مدريد سيحاول أيضاً التوصل إلى اتفاق بسعر منطقي مع باريس سان جيرمان لحسم الموضوع هذا الصيف، في وقت كشف فيه أحد المقربين أن هناك اتصالات بدأت بين رئيسي الناديين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي، ورغم التقارير التي كشفت عن رغبة الهلال السعودي بضم اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير، فإن الورقة الرابحة في يد إدارة ريال مدريد هي أنه بحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لا يمكن إجبار أي لاعب على الموافقة على أي عرض مقدم للتعاقد معه، وأن اللاعب هو صاحب القرار النهائي بالموافقة على قبول العرض من عدمه، وهو ما يعني أن مبابي قادر على رفض جميع العروض الأخرى المقدمة من أي نادٍ آخر، حتى لو كان بسعر أعلى من الذي سيقدمه ريال مدريد، وفي أسوأ الأحوال الالتزام بعقده والبقاء على المدرجات حتى نهاية الموسم كما هي الحالات التي رافقت لاعبين آخرين تمسكوا باستكمال عقودهم ورفضوا العروض الأخرى، ومنهم الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد.

ويدرك ريال مدريد أن الوقت المتبقي حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية يصب في صالحه، من حيث القدرة على التفاوض مع باريس سان جيرمان على سعر انتقال أكثر مرونة وتقليل التكلفة المالية المتوقعة لعملية ضم النجم الفرنسي، فيما أن تمسك الإدارة الفرنسية بسعر مرتفع، وعدم القدرة على خروج اللاعب من صفوف الفريق ستعني أن هناك تكلفة مالية تصل إلى نحو 200 مليون يورو بمثابة خسارة للنادي، بالإضافة إلى أنه سيخرج بنهاية الموسم مجاناً دون الاستفادة من أي مبلغ مالي لخروج اللاعب الذي يتم تقديره حالياً ضمن أغلى لاعبين العالم قيمة سوقية.