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الرياضي

سواريز وجريميو نحو «المسلسل المكسيكي»!

سواريز وجريميو نحو «المسلسل المكسيكي»!
22 يوليو 2023 13:17

أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف ريناتو جوشو المدير الفني لجريميو البرازيلي، بأن النجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، أصبح عبئاً على الفريق ولم يعد يعتمد عليه، لأنه يمثل مشكلة حقيقية.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن سواريز لم يعد يفكر إلا في صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي الموجود حالياً في إنتر ميامي الأميركي.
وذكرت مصادر صحفية أميركية إن إنتر ميامي يأمل في ضم المهاجم الهداف، إلى صديقه السابق في برشلونة ليونيل ميسي، بعد أن تعاقد مع هذا الأخير هذا الصيف.
واعترف جوشو بأن سواريز يرغب في اللحاق بزملائه الكتالونيين في الولايات المتحدة، ولكن النادي متحفظ بالنسبة لتركه يرحل وأصبح الموقف معقداً.
وقال جوشو: سواريز أصبح أمره بين يدي رئيس النادي وهما يتبادلان النقاش في هذا الأمر، ولكن بصفتي مدرباً ينبغي أن أركز على قيادة الفريق. وأضاف: ما يحدث يشبه «مسلسلاً مكسيكياً» وينبغي أن ينتهي الآن. وعلق قائلاً: أكون هادئاً حتى 2 أغسطس، ثم نرى كيف تسير الأمور بعد ذلك.
وتابع المدير الفني: من المؤكد أننا نرغب في بقاء سواريز ولكني لا أضمن ما يمكن أن يفعله، وكل ما أعلمه إنه يفكر والنادي أيضاً يفكر، وأعتقد إنه تحدث إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وأمضى لويس سواريز «36 عاماً» 6 سنوات إلى جوار ميسي في برشلونة وهى أفضل سنوات مسيرته الكروية على الإطلاق، وأسهم مع ميسي ورفاقه في الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» و4 دوري «ليجا»، وإذا ما إنضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف، سيصنع في إنتر ميامي فريقاً مع زملائه القدامى في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، في نادي ولاية فلوريدا.
ويأمل الدولي الأوروجواياني في أن تتم تسوية حالته على وجه السرعة، حتى يمكنه الانتقال إلى إنتر ميامي.

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