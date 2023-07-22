كوزمين وبيانيتش ومانولاس يظهرون مع «الملك» في النمسا

علي معالي (دبي)

بعد فترة غياب مختلفة، ظهر ثلاثي الشارقة، كوزمين مدرب الفريق، والمدافع اليوناني مانولاس، ولاعب الوسط البوسني بيانيتش، في مباراة «الملك» ضد فريق ريسيتا الروماني في لقاء ودي، وهي المواجهة الثالثة للشارقة في معسكره الخارجي بالنمسا استعداداً للموسم الجديد، انتهت المباراة بالتعادل 4-4، سجل أهداف «الملك»، لوان بيريرا وباكو ألكاسير وماجد راشد وعبدالله غانم في مباراة جرت وسط أجواء ممطرة.

لعب كوزمين، الذي قاد أول مباراة للفريق في المعسكر، الشوط الأول بتشكيلة مكونة من عادل الحوسني، ميلوني، شاهين عبدالرحمن، مانولاس، الحسن صالح، ماجد سرور، بيانيتش، ماجد راشد، كايو لوكاس، لوان بيريرا، باكو ألكاسير.

وافتتح لوان بيريرا التسجيل للشارقة في الدقائق الأولى للمباراة ليسجل بعدها الفريق الروماني هدفين سريعين ويضع باكو الكاسير بصمته بهدف التعادل، ثم أضاف ماجد راشد الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 3- 2.

وفي الشوط الثاني أضاف عبدالله غانم الهدف الرابع، وبعدها أجرى كوزمين عدة تغييرات لتجربة كل عناصره من الشباب، لينجح الفريق الروماني في استغلال الموقف وتسجيل هدفين سريعين قبل نهاية المباراة، لتنتهي التجربة الرومانية الثانية والمباراة الثالثة بالمعسكر الخارجي بالتعادل 4-4.

وقام المدرب خلال المباراة بعدة تغييرات باشراك خالد باوزير وعثمان كمارا وعبدالله غانم وسالم صالح وعلي طاهر، بدلاً من لوان بيريرا وباكو ألكاسير ومانولاس وبيانيتش وميلوني، وفي منتصف الشوط الثاني دفع بكل من سعيد الكعبي وضاري فهد وديفد كوستا وعبدالعزيز الكعبي وسالم سلطان وخالد توحيد، بدلاً من الحسن صالح وشاهين وعادل الحوسني وماجد راشد وماجد سرور وكايو لوكاس.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للنجم بيانيتش في المعسكر بعد العودة من إجازته وخوضه عدة مباريات مع منتخب بلاده، كما أنها الأولى للمدافع مانولاس بعد قرار الاستمرار والانضمام للمعسكر الخارجي مع الشارقة، ويستمر معسكر الفريق حتى نهاية يوليو الجاري، ويتبقى للفريق قبل عودته إلى أرض الوطن 3 مباريات ودية ضد الفيحاء السعودي والبطائح والأهلي القطري.