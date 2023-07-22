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ألفارو أوليفيرا: أشعر بالثقة في مشواري مع البطائح

ألفارو أوليفيرا: أشعر بالثقة في مشواري مع البطائح
22 يوليو 2023 12:00

علي معالي (دبي)
عبر البرازيلي الشاب ألفارو أوليفيرا مهاجم نادي البطائح الجديد عن سعادته بالانتقال إلى صفوف «الراقي»، قادماً من دبا بعد موسمين لعبهما مع «النواخذة»، أثبت خلالهما كفاءته العالية كمهاجم يمكن الاعتماد عليه، وحاول اللاعب بالفعل مع فريقه السابق، ولكن الظروف لم تخدمه في نهاية المطاف ليهبط دبا للدرجة الأولى ويبقى أوليفيرا بالمحترفين مع «الراقي».
وأشار ألفارو أوليفيرا إلى أنه سيقاتل مع فريقه الجديد، والذي عانى مع نهاية الموسم الماضي، والذي كاد أن يهبط إلى الدرجة الأولى حتى اللحظات الأخيرة من البطولة، وقال: «بدأت بالفعل التأقلم مع الأجواء والكرة الإماراتية، ولذلك أشعر بالسعادة ولدي طموحات كبيرة يمكن تحقيقها مع فريقي الجديد، والذي دارت بيننا محادثات للانضمام إليه مع نهاية الموسم الماضي، وتكللت في النهاية بالنجاح لهذه الخطوة التي أرى أنها مهمة في مشواري، وأشعر بأنني في بيتي مع البطائح، بعد فترة مميزة وجميلة أيضا عشتها مع دبا، وأنا أردت البقاء بالإمارات لذلك حرصت على الانتقال إلى البطائح وأتواجد معهم حاليا في معسكر النمسا استعدادا لموسم مقبل نبحث خلاله عن المكان المناسب والمرموق».
ويبلغ ألفارو من العمر 22 عاماً، ومع دبا في الموسم الماضي سجل ستة أهداف، بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة، وشارك مع الفريق في 24 مباراة بواقع 1530 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين، واستطاع هذا المهاجم أن يتوج في نهاية الموسم الماضي بلقب هداف الفريق.
وقال ألفارو أوليفيرا: «لدي توقعات كبيرة في الموسم الجديد، آمل أن أقدم مباريات جيدة، وأسجل العديد من الأهداف وأساعد البطائح في السعي لتحقيق الأهداف التي ينشدها ونخطط لها معاً كلاعبين في أرض الملعب، ونعلم أنه سيكون أمامنا منافسون مؤهلون، لكن فريقنا يقوم بتعاقدات جيدة، ولدينا هيكل جيد ونتوقع أن نحظى بموسم جيد أيضاً».
وكان الظهور الأول لهذا الصغير في ملاعبنا مع نادي الفجيرة في موسم 2020-2021، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة بواقع 430 دقيقة وسجل هدفاً وحيداً في شباك الشارقة في المباراة التي انتهت يومها بفوز الشارقة 3- 2 في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

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