بطل ويمبلدون يحفظ الكبرياء في «هوبمان»

باريس (رويترز)

فاز كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً بصعوبة على ديفيد جوفين 4-6 و6-4 «10-8»، في أول ظهور له بعد الفوز ببطولة ويمبلدون، ليقود إسبانيا للتعادل 1-1 مع بلجيكا في كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس اليوم.

ولم يكن الانتقال من الملاعب العشبية، حيث فاز في نادي عموم إنجلترا بثاني ألقابه في البطولات الأربع الكبرى يوم الأحد الماضي، إلى الملاعب الرملية في نيس الفرنسية سلسلاً في مشاركته الأولى بالبطولة.

وخاض ألكاراز «20 عاماً» مباراته الأولى بالبطولة، بعدما فازت البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و2-6 (10-5) على مواطنته ريبيكا ماساروفا، لتمنح بلجيكا التقدم 1-صفر.

وفقد ألكاراز، بطل أميركا المفتوحة 2022، إرساله مرتين ليخسر المجموعة الأولى أمام منافسه المخضرم.

وكسر جوفين، المصنف 111 عالمياً والذي هزم ألكاراز في آخر مواجهة جمعت بينهما قبل كأس هوبمان، إرسال منافسه في مستهل المجموعة الثانية ونجح في تعزيز الكسر.

لكن ألكاراز عاد في النتيجة ليتعادل 3-3، قبل أن يمضي قدماً للفوز بالمجموعة ويدفع بالمباراة إلى شوط فاصل متأرجح قلب فيه تأخره 4-صفر ليفوز باللقاء.

ويلعب ألكاراز وماساروفا، التي تشارك بدلاً من المصابة باولا بادوسا، أمام جوفين وميرتنز في مواجهة الزوجي المختلط في وقت لاحق.

وتواجه إسبانيا الفريق الكرواتي غداً السبت.