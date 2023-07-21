السبت 22 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطل ويمبلدون يحفظ الكبرياء في «هوبمان»

بطل ويمبلدون يحفظ الكبرياء في «هوبمان»
21 يوليو 2023 23:45

باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
ألكاراز: ويمبلدون حلم لا يصدق!
بوريس بيكر: ألكاراز «الملك الجديد»!

فاز كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً بصعوبة على ديفيد جوفين 4-6 و6-4 «10-8»، في أول ظهور له بعد الفوز ببطولة ويمبلدون، ليقود إسبانيا للتعادل 1-1 مع بلجيكا في كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس اليوم.
ولم يكن الانتقال من الملاعب العشبية، حيث فاز في نادي عموم إنجلترا بثاني ألقابه في البطولات الأربع الكبرى يوم الأحد الماضي، إلى الملاعب الرملية في نيس الفرنسية سلسلاً في مشاركته الأولى بالبطولة.
وخاض ألكاراز «20 عاماً» مباراته الأولى بالبطولة، بعدما فازت البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و2-6 (10-5) على مواطنته ريبيكا ماساروفا، لتمنح بلجيكا التقدم 1-صفر.
وفقد ألكاراز، بطل أميركا المفتوحة 2022، إرساله مرتين ليخسر المجموعة الأولى أمام منافسه المخضرم.
وكسر جوفين، المصنف 111 عالمياً والذي هزم ألكاراز في آخر مواجهة جمعت بينهما قبل كأس هوبمان، إرسال منافسه في مستهل المجموعة الثانية ونجح في تعزيز الكسر.
لكن ألكاراز عاد في النتيجة ليتعادل 3-3، قبل أن يمضي قدماً للفوز بالمجموعة ويدفع بالمباراة إلى شوط فاصل متأرجح قلب فيه تأخره 4-صفر ليفوز باللقاء.
ويلعب ألكاراز وماساروفا، التي تشارك بدلاً من المصابة باولا بادوسا، أمام جوفين وميرتنز في مواجهة الزوجي المختلط في وقت لاحق.
وتواجه إسبانيا الفريق الكرواتي غداً السبت. 

كارلوس ألكاراز
ويمبلدون
ديفيد جوفين
آخر الأخبار
صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
عربي ودولي
مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة
اليوم 20:54
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
الرياضي
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
اليوم 20:54
رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان
عربي ودولي
إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات
اليوم 20:35
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
الرياضي
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
اليوم 20:34
مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
عربي ودولي
4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©