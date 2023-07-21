مارسيليا يعيد أوباميانج إلى فرنسا

باريس(د ب أ)

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب وعلق عليه قائلاً: "مرحباً بك في مارسيليا". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الناديين لم يعلنا ما إذا كان مارسيليا دفع مقابل مادي مقابل الحصول على خدمات اللاعب المولود في فرنسا.

وسجل المهاجم الجابوني البالغ من العمر 34 عاماً ثلاثة أهداف فقط في 22 مباراة، شارك فيها مع تشيلسي بعدما انضم إليه قادماً من برشلونة مقابل 3. 10 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي. وسيترك أوباميانج الدوري الإنجليزي مرة ثانية في ظرف 18 شهراً، حيث كان قد قضى أربعة أعوام مع أرسنال بداية من 2018، قبل أن ينتقل لبرشلونة في يناير 2022.