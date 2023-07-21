لاتسيو يضم قاهر الريال

روما(د ب أ)

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، قادماً من صفوف نيويورك سيتي الأميركي.

وذكر لاتسيو عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه حصل على توقيع اللاعب وموافقة ناديه الأميركي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معاراً لصفوف جيرونا الإسباني. وجاءت صفقة كاستيلانوس لتكون الثالثة للاتسيو هذا الموسم، بعد التعاقد بصفة دائمة مع ماتيو كانسيليري، الذي كان معاراً لفريق العاصمة الموسم الماضي من فيرونا، كما تعاقد أيضاً مع المهاجم الباراجواياني دييجو جونزاليس من سيلايا المكسيكي. وأنهى لاتسيو الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف حامل اللقب نابولي.

وخطف كاستيلانوس الأضواء في الموسم المنتهي من الدوري الإسباني خلال فترة الإعارة التي قضاها في صفوف نادي جيرونا، حيث شارك المهاجم الأرجنتيني في 37 مباراة بجميع المسابقات مع جيرونا، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً.

ودخل كاستيلانوس تاريخ كرة القدم الإسبانية وناديه السابق جيرونا، بتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" أمام ريال مدريد في الجولة 31 من "الليجا".