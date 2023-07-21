حمدان بن مبارك «الرئيس 12» لاتحاد الكرة

معتصم عبدالله (دبي)

يستعد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين، لتولي مهام منصب رئيس اتحاد كرة القدم، ليكون الرئيس الـ 12 على سدة رئاسة الاتحاد، على مدار أكثر من 5 عقود، منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، قبل انضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عام 1972، وعضوية الاتحادين الآسيوي والعربي عام 1974.

ويعقد اتحاد الكرة يوم 8 سبتمبر المقبل، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، والتي تعقب استقبال طلبات مرشحي الأندية، والأعضاء الثلاثة المرشحين من رئيس الاتحاد، لمناصب عضوية مجلس الإدارة، فيما يتم بالفترة من 14 إلى 21 أغسطس اختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد لقائمته الانتخابية.

وتعاقب 11 رئيساً على قيادة «دفة» اتحاد الكرة على مدار 52 عاماً، بداية من المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، حيث تشكل في عهده أول منتخب للإمارات، شارك في دورة الخليج الثانية بالرياض في مارس 1972، أعقبه غانم عبيد غباش في رئاسة الاتحاد من 1973 إلى 1974، والشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم رئيساً للاتحاد من 1974 إلى 1976.

وتولى المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئاسة اتحاد الكرة من 1976 إلى 1984، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من 1984 إلى 1993، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من 1993 إلى 2001، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان من 2001 إلى 2002.

وتولى يوسف يعقوب السركال رئاسة اتحاد الكرة لدورتين انتخابيتين، الأولى من 2004 إلى 2008، والثانية من 2011 إلى 2016، فيما ترأس معالي محمد خلفان الرميثي رئاسة الاتحاد من 2008 إلى 2011، ومروان بن غليطة من 2016 إلى 2019، والشيخ راشد بن حميد النعيمي من 2020 إلى 2023، وصولاً إلى الرئيس الحالي للاتحاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالدورة الانتخابية من 2023 إلى 2027.