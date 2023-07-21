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الرياضي

باروت يتحفز للموسم «المختلف»

فهد باروت
22 يوليو 2023 02:08

مراد المصري  (دبي)

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أعلن فهد باروت عن نفسه بقوة في أولى مباريات اتحاد كلباء الودية، بالمعسكر التحضيري الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا، عندما سجل المهاجم الصاعد «هاتريك» قاد به «النمور» إلى الفوز على لجوتومير السلوفيني 3-صفر.
وتألق اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في المباراة التي أقيمت أمس الأول، وذلك تحت أنظار المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، على أمل الحصول على دقائق لعب أكثر، بعدما اكتفى بالمشاركة في مباراة واحدة، ولمدة 14 دقيقة فقط في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الماضي، فيما ظهر في مباراتين بكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، من دون أن يسجل أي هدف في المسابقتين، فيما لعب 10 مباريات في دوري المحترفين تحت 21 سنة وسجل هدفين، ويخوض مباريات تلك المسابقة بشكل مستمر، حيث سجل 20 هدفاً في 81 مباراة على مدار المواسم الماضية، مما أهله للحصول على مقعد في تشكيلة الفريق الأول. وأكد اللاعب، أن ثقة إدارة اتحاد كلباء جاءت في محلها، حيث تم الإعلان مؤخراً عن تجديد عقده من دون الإعلان عن المدة، وذلك إلى جانب عدد من المواهب الشابة للحفاظ عليها للمستقبل. وسبق أن تواجد باروت في صفوف منتخبات الفئات السنية، وكان من الواضح أن لديه القدرات للاستمرار والتألق، في حال واصل الاجتهاد والالتزام كما هو حاله الآن. يذكر أن اتحاد كلباء سيخوض أربع مباريات بالمجمل في معسكره في سلوفينيا، على أن يعود إلى أرض الدولة يوم 3 أغسطس المقبل.

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