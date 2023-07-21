العين تستضيف «عمومية» الاتحاد العربي لذوي الإعاقة

العين (الاتحاد)

استضافت مدينة العين فعاليات اجتماع الجمعيّة العمومية للاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة، والتي أقيمت مراسمها بفندق «هيلي ريحان روتانا»، بحضور ممثلي الاتحاد العربي، وبرئاسة إيهاب حسنين رئيس الاتحاد، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنيّة، وعبد الرّزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، وذيبان سالم المهيري ممثّلاً عن اللجنة البارالمبية الوطنيّة في الاتحاد العربي.

وانعقدت الدورة الثالثة للجمعية العموميّة للاتحاد العربي بدعوة من اللجنة البارالمبية الوطنيّة، تأكيداً على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة البارالمبية الوطنية على الصعيدين العربي والإقليمي.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع على نقاط عدّة، أهمّها تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وتشكيل اللجنة القانونيّة للاتحاد العربي، وتشكيل لجنة كرة القدم، ولجنة التايكواندو، وكذلك اللجنة الإعلاميّة، بالإضافة إلى بحث سبل إقامة البطولات العربية البارالمبيّة المقبلة.

وشهد الاجتماع عقد اتّفاق تعاون بين الاتحاد العربي ونظيره في غرب آسيا، بهدف توطيد أواصر العلاقات بين الجهتين، بما يسهم في تطوير الرياضة البارالمبيّة في المنطقة.

وأكد إيهاب حسنين على قوّة وتأثير الدعم الذي تقدّمه اللجنة البارالمبية الإماراتية في اجتماعات وانتخابات الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم.

وأثنى حسنين على الكوادر الرياضيّة الإماراتية، والتي لطالما تقلّدت المناصب الرفيعة عالميّاً وإقليميّاً، على غرار رئاسة الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، وبالأخصّ عضويّة محمد فاضل الهاملي للّجنة البارالمبيّة الدولية، والذي يعدّ مثلاً أعلى يحتذي به لجميع الكوادر الرياضية.

وتمنى محمد فاضل الهاملي التوفيق لأعضاء الجمعيّة العمومية في اتخاذ القرارات، التي تسهم في مستقبل أفضل لرياضات أصحاب الهمم في المنطقة العربيّة.

وأكّد الهاملي على عمق العلاقات والرغبة من جانب كل الجهات في تطوير رياضات أصحاب الهمم في المنطقة، ومتمنيّاً أن تحظى تلك المؤسسة العربية بالدعم من جميع الدول الأعضاء، فيما يخصّ تنظيم المسابقات والفعاليات العربيّة لأصحاب الهمم.