حادث الانزلاق يبعد بيريز عن تجارب المجر

بودابست (رويترز)

تعرض سيرجيو بيريز سائق رد بول، لحادث بعد دقيقتين من بداية التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل هطول الأمطار.

وتسبب السائق المكسيكي، ثاني الترتيب العام بفارق 99 نقطة خلف زميله في الفريق ماكس فرستابن بطل العالم مرتين بعد عشرة سباقات، في رفع الأعلام الحمراء بعدما اصطدم بالحاجز في المنعطف الخامس.

وقال بيريز عبر دائرة اتصال الفريق بعدما بدا أن سيارته تعرضت لأضرار كبيرة: "لا يمكنني تصديق ذلك. لقد زحفت السيارة على العشب وعندما ضغطت على الفرامل، لم أجدها".

وأخفق المكسيكي في إنهاء آخر خمسة سباقات في أول عشرة مراكز، ويحتاج تقديم أداء قوي في المجر في ظل تكهنات بأن حظوظ دانييل ريكاردو سائق رد بول الاحتياطي تزداد في الحصول على مكانه.

وغاب بيريز عما تبقى من التجارب الحرة الأولى، إذ عادت السيارة إلى حارة الصيانة على متن شاحنة.

وقال كريستيان هورنر رئيس الفريق: "إنه أمر محبط بالطبع... آمل أن يقتصر الضرر على الركن الأيمن من مقدمة السيارة، وهو ما آمل أن نتمكن من إصلاحه في الوقت المناسب قبل التجارب التالية".

وكان جورج راسل سائق مرسيدس، الذي حسم مركز أول المنطلقين للمرة الأولى في مسيرته العام الماضي في المجر، الأسرع في التجارب الحرة الأولى بزمن قدره دقيقة واحدة و38.795 ثانية.

وبدأ هطول الأمطار خلال التوقف وزادت حدتها.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني، بينما حل لانس سترول سائق أستون مارتن ثالثاً متفوقاً على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وكان فرستابن وريكاردو والبريطاني لويس هاميلتون، الفائز بالسباق ثماني مرات وهو رقم قياسي، بين سبعة سائقين لم يسجلوا أزمنة.

وتسبب كارلوس ساينز سائق فيراري في رفع الأعلام الحمراء، عندما انزلق إلى حافة الحلبة عند المنعطف الثالث قبل 14 دقيقة من النهاية.