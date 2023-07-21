«الأبيض» يبدأ خطة «الإحلال والتجديد» في النمسا

معتز الشامي (دبي)



وضع الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، «خطة طموح» لبدء «الإحلال والتجديد» في قائمة «الأبيض»، بداية من «المعسكر التعارفي» بين المدرب واللاعبين في النمسا، من 29 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل.

واستدعى بينتو 26 لاعباً للتجمع المرتقب، وهم خالد عيسى، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان «العين»، علي خصيف، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت «الجزيرة»، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد، ماجد سرور «الشارقة»، عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما «الوصل»، وليد عباس، يحيى الغساني «شباب الأهلي»، عبدالسلام محمد، أحمد عامر «اتحاد كلباء»، بلال يوسف «عجمان»، والمعسكر هو الأول لـ «الأبيض»، تحت قيادة المدرب البرتغالي، الذي تولى المسؤولية مطلع الشهر الجاري خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وتأتي خطة «الإحلال والتجديد»، بضم بعض الوجوه الجديدة على المنتخب، خاصة لاعبي الوصل، عبد الرحمن صالح ويوسف المهيري، بالإضافة إلى بعض الأسماء الشابة التي سبق أن ضمتها القائمة، إلا أنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة»، بجانب وجود لاعبي المنتخب الأولمبي في تجمع يقام في الفترة نفسها، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا، حيث يرغب المدرب البرتغالي في تكوين فريق رديف للمنتخب الأول، من العناصر الشابة في «الأبيض الأولمبي»، تمهيداً للاستعانة بهم في التجمعات المقبلة، ومن هذا المنطلق يتابع بينتو تدريبات «الأبيض الأولمبي» والمباريات الودية المتوقع خوضها خلال التجمع، بينما لم تُحسم حتى الآن مسألة خوض «ودية« لـ «الأبيض» خلال معسكر النمسا، حيث يعمل المدرب على خطتين للمرحلة المقبلة، الأولى في تجهيز «الأبيض» لكأس آسيا 2023 الذي تستضيفه قطر في يناير 2024، والثاني يتعلق بخوض سباق التأهل إلى «مونديال 2026».

وينتظر أن يقوم بينتو بزيارات ميدانية إلى تجمعات الأندية حالياً، للوقوف على الجرعات التدريبية للاعبين الدوليين، ومشاهدة جانباً من بعض الوديات، بينما يلتحق اللاعبون بالمعسكر يوم 29 يوليو الجاري، بعد انتهاء معسكرات أنديتهم والتي تنتهي أغلبها يوم 28 يوليو.