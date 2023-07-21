مرسيليا ينفصل عن قائده

مرسيليا (أ ف ب)

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي تحرير لاعب وسطه وقائده السابق ديميتري باييت من آخر عام من عقده معه، بحسب ما أكده رئيسه بابلو لونجوريا.

وقال المسؤول الإسباني في مؤتمر صحفي برفقة باييت: "قررنا ألا نواصل المغامرة مع قائدنا. استغرق الأمر أسابيع عدة من التفكير والنقاش".

وتابع متوجهاً بكلامه إلى اللاعب "ديميتري، أنت عنصر مهم جداً في تاريخ هذا النادي. لقد ألهمت أجيالاً من أنصار النادي، من خلال الكثير من الأوقات الجميلة، الانتصارات الرائعة. انه ليس وداعاً بل إلى اللقاء قريباً، فأبواب النادي مشرعة أمامك".

وكان باييت «36 عاماً» الذي خاض موسمه التاسع مع مرسيليا وقّع عقده مع فريقه بإشراف الرئيس السابق جاك هنري أيرو، وكان يرتبط معه حتى عام 2024.

وبدا التأثر واضحاً على باييت ولم يتمالك دموعه، مؤكداً رغبته "الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية مع وقت قليل للعب".

وأضاف: "أشكر زملائي، رؤسائي، جميع المدربين الذين أشرفوا علي وجميع الذين كانوا حوالي لكي أكون في كامل جاهزيتي دائماً".

ولم يخض باييت بإشراف مدرب مرسيليا السابق الكرواتي إيجور تودور في الموسم الماضي سوى 26 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف.

وخاض باييت 326 مباراة في صفوف مرسيليا سجل خلالها 78 هدفاً، ونجح في 95 تمريرة حاسمة، كما سبق له الدفاع عن ألوان ليل وسانت إيتيان ونانت، بالإضافة إلى وستهام الإنجليزي.