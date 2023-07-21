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الوحدة يدخل «الأجواء العربية» بودية أهلي طرابلس

الوحدة يدخل «الأجواء العربية» بودية أهلي طرابلس
21 يوليو 2023 19:15

أبوظبي (الاتحاد)
وصلت اليوم بعثة فريق الوحدة لكرة القدم، إلى مدينة أبها السعودية، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المقرر انطلاقها الجمعة المقبل 27 يوليو.
ويخوض «العنابي» مباراة ودية غداً أمام فريق أهلي طرابلس الليبي، في تجربة ختامية، قبل أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نادي الكويت يوم 28 من يوليو الجاري، ثم شباب بلوزداد الجزائري يوم 31 من الشهر نفسه، قبل أن يلتقي الرجاء المغربي يوم 3 أغسطس المقبل.
وبدأت الأندية الأخرى بالتوافد إلى السعودية أيضاً، حيث وصلت بعثة شباب بلوزداد الجزائري أحد منافسي «العنابي» في دور المجموعات.
وأعلن الفريق الجزائري عن التعاقد مع المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك عقب رحيله عن الوداد المغربي.
كما وصلت بعثة فريق الكويت الكويتي، والتي تضم 26 لاعباً، حيث سيخوض غداً مباراة ودية أمام الهلال السعودي في الرياض، قبل أن يستهل مشواره في البطولة العربية.
وقام الكويت بتجديد عقد المدرب البوسني بوريس بونياك، إلى جانب بقاء جميع لاعبيه المحترفين، وهم الثلاثي التونسي طه الخنيسي، بلال العيفة وياسين عامري، مع تواجد البحريني محمد مرهون والمغربي بلال العيف.
كما ضم الفريق المهاجم محمد دحام لاعب النصر الكويتي السابق، إلى جانب تجديد عقد الثنائي المحلي فيصل زايد وفهد الهاجري.
من جانبه عزز الرجاء المغربي صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع المهاجم
آدم النفاتي، الذي لعب في آخر موسمين مع الجيش الملكي وساهم بتتويجه بلقب الدوري، كما لعب سابقاً مع الفتح الرباطي وأولمبيك خريبكة ومولودية وجدة، وكانت له تجربة في الدوري الفرنسي.
وقام الرجاء بتعاقدات أخرى، أبرزها ضم المغربي كعب الله خفيفي والجنوب أفريقي دومينجو لاعب صن دوانز السابق.

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