دراجات الإمارات إلى «مونديال جلاسكو»

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخبنا الوطني للدراجات رسمياً للمشاركة في بطولة العالم للدراجات، التي ستقام في جلاسكو بأسكتلندا، بالفترة من 3 إلى 14 أغسطس المقبل، وجاء تأهل الإمارات إلى البطولة طبقاً للتصنيف وعدد النقاط والترتيب، والذي سمح بمشاركة 4 لاعبين تحت 23 سنة لأول مرة من الإمارات، إضافة إلى تأهل صفية الصايغ لفئة الإناث أيضاً تحت 23 سنة.

وضمن دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري، المشاركة في بطولة العالم للدراجات في فئة المضمار، حيث سيشارك المنصوري في سباقي الأومنيوم والسكراتش، ويرافق نجم المنتخب الوطني المدرب بدر ثاني، وسيتجه المنصوري إلى أسكتلندا أخر شهر يوليو الجاري، على أن يخوض سباقيه يومي 5-6 أغسطس .

وتشهد بطولة الطريق مشاركة عبدالله جاسم، وصفية الصايغ تحت 23 سنة، وستكون سباقاتهما يومي 12 و13 أغسطس المقبل، وسيضم الوفد كلاً من بدر ثاني مدرباً وحمد الطنيجي إدارياً، على أن يكون رئيس البعثة هو رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، رئيس لجنة المنتخبات، والذي سيحضر أيضاً الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات، التي ستقام على هامش بطولة العالم للدراجات .

وتعتبر بطولة العالم أهم الخطوات التي يبحث من خلالها نجم منتخبنا الوطني أحمد المنصوري، من أجل التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد رحلة طويلة من المشاركات الخارجية جمع خلالها المنصوري عدد كبير من النقاط التأهيلية إلى الأولمبياد.

وأكد منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد، سعادته بتواجد الإمارات وتأهلها رسمياً إلى بطولة العالم للدراجات للعام الثاني على التوالي، وبالترتيب والنقاط مما يدل على حجم العمل الكبير والمشاركات الخارجية ومشاركة الأبطال وإنجازاتهم، التي غيرت الصورة المعتادة التي كانت تعتمد على المشاركة من خلال بطاقات الدعوة، حيث أصبحت دراجات الإمارات دائماً في المحافل الدولية والعالمية .

وأكد بوعصيبه، أن دراجي المنتخب الوطني أحمد المنصوري وعبدالله جاسم غادرا إلى إيطاليا، للانتظام في معسكر خارجي يستمر لمدة شهرين من أجل الاستعداد لبطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد المعسكر الخارجي الناجح الذي كان قد أقامه المنتخب في إسبانيا.