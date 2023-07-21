ألكاراز: ويمبلدون حلم لا يصدق!

نيس (أ ف ب)

قال الإسباني كارلوس الكاراز، إنه يجد «صعوبة في تصديق» أنه بطل ويمبلدون بينما يستعد لخوض غمار كأس هوبمان للفرق المختلطة في كرة المضرب في فرنسا بعد أيام من فوزه بلندن.

وأشار ألكاراز: «التفكير في فوزي ببطولة ويمبلدون يصعب تصديقه. لا أصدق أنني فزت وتغلبت على نوفاك وربما يستغرق الأمر بضعة أيام لتصديقه».

وتغلب ألكاراز الأحد على ديوكوفيتش بخمس مجموعات ليفوز بلقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته.

وكشف ألكاراز الذي سيواجه البلجيكي دافيد جوفان المصنف 111 في وقت لاحق من يوم الجمعة: «منذ ويمبلدون لم ألمس المضرب، اليوم ستكون المرة الأولى».

ولم يخف النجم الشاب انّه «متعب قليلاً، لن أكذب».

وتابع: «كان لدي بضعة أيام الإجازة لأستريح قليلاً. شعوري رائع الآن. أنا هنا لأجعل الناس سعداء بمشاهدة المباراة».

وتفوّق المصنّف الأول عالميًا على ديوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات، بعدما سبق أن خسر أمامه في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، حيث عانى من شد عضلي.

واكدّ ألكاراز أنّ تركيزه سينصب «على دورة تورونتو وهي بطولة الماسترز الألف، وهي مهمة جداً، إضافة إلى سينسيناتي، لكنّ بالتأكيد الأمر الأساس هو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة».

تنطلق بطولة فلاشينج ميدوز آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في 21 أغسطس المقبل، حيث سيسعى ألكاراز للدفاع عن لقبه.