السبت 22 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأحبابي: «الزعيم» يعشق «التحديات الكبيرة»

الأحبابي: «الزعيم» يعشق «التحديات الكبيرة»
21 يوليو 2023 23:00

 
مورسيا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
‏ العين يكرم «فريق العمل» لتميزه في 200 فعالية
بني ياس يعزز القوة الهجومية بـ «صفقة ثنائية»


أكد بندر الأحبابي قائد العين، أن الأجواء رائعة في معسكر الفريق بإسبانيا، وروح الأسرة حاضرة بين الجميع، وسط جهود كبيرة وملموسة من الأجهزة الإدارية والفنية، والطاقم الطبي وفريق الدعم اللوجيستي واللاعبين، وكافة المتطلبات متوفرة.
وقال: نملك مدرباً عالمياً صاحب قدرات تدريبية عالية وخبرة كبيرة، ونتطلع إلى تحقيق طموحات «الزعيم»، وإسعاد الجمهور الوفي خلال الموسم الجديد، والعين دائماً يعشق «التحديات الكبيرة»، وبمساندة عشاقه فإنه الأقوى دائماً، ولن ندخر جهوداً من أجل إسعاد «الأمة العيناوية».
وأشار الأحبابي إلى أن جمهور العين معروف بأنه الأفضل في الدولة، وقال: مهما اجتهدت في التعبير لن أوفيه حقه، وهو صاحب مواقف مشهودة على مر التاريخ مع الفريق واللاعبين، ولا يمكن لأي لاعب أن ينسى فضل ودور الجمهور الكبير، ونتعهد بأننا لن ندخر جهداً من أجل إسعاده.
وحول المشاركة في دوري الأبطال، قال: «الواقع يؤكد أن البطولة الآسيوية ليست مثل المسابقات المحلية، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، ولكنني على ثقة إذا سألتم أي فريق في آسيا عن «الزعيم»، تجده يعرف جيداً قيمة ومكانة النادي، وندرك جيداً المطلوب منا في تمثيل الوطن بصورة مشرفة، كما أننا نعشق التحديات والمسابقات الكبيرة، وستجدون فريقاً على قدر المسؤولية والتحدي.
وشدد الأحبابي على أنه عاش أفضل لحظات مشواري الكروي في كأس العالم للأندية، وقال: كنا أول نادٍ خليجي يصل إلى النهائي، وهذا شرف كبير، ولكن عملياً طالما أنني أرتدي شعار العين، فدائماً ما أتطلع إلى لحظات أفضل وأجمل، لأن تطلعات كل من ينتمي إلى هذا الكيان كبيرة، بفضل رعاية رئاسة النادي والإمكانيات المتاحة والدعم الجماهيري اللامحدود، ولا سقف للطموحات في العين.
ويرى الأحبابي أن الصاعدين من أكاديمية العين إلى الفريق الأول، مؤهلين للنجاح ومتابعة المشوار في الدفاع عن شعار النادي، لأنهم متشبعين بالثقافة العيناوية التي تتأسس على عقلية احترافية وحصد الألقاب، وبالاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول من مواطنين وأجانب يتعلمون الكثير.
ومن جانبه، قال الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، بعد نهاية مباراة فريقه أمام ديبورتيفو مورسيا، والتي انتهت لمصلحة «الزعيم» 10-صفر، وهي التجربة الثانية لـ «البنفسج»: سعيد للغاية لأن اللاعبين تمكنوا من اللعب لمدة ساعة تقريباً، الأمر الذي يعتبر جيداً لمشاهدة العمل البدني خلال مرحلة التحضير للموسم، وتكمن الأهمية هنا في تدريب الجميع من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بندر الأحبابي
إسبانيا
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
عربي ودولي
مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة
اليوم 20:54
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
الرياضي
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
اليوم 20:54
رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان
عربي ودولي
إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات
اليوم 20:35
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
الرياضي
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
اليوم 20:34
مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
عربي ودولي
4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©