النمسا «المحطة الثالثة» في إعداد «الأبيض الأولمبي»



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب منتخبنا الوطني الأولمبي لخوض معسكر إعدادي بالنمسا من 28 يوليو الجاري، وحتى 10 أغسطس المقبل، بالتزامن مع معسكر إعداد المنتخب الأول، وذلك ضمن برنامج تحضيرات «الأبيض الأولمبي»، لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمقررة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويعد المعسكر المقبل، المحطة الثالثة في تحضيرات «الأبيض الأولمبي»، تحت قيادة مدربه الإسباني دينيس دا سيلفا، والتي شملت على التوالي البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة في مارس 2023، وبطولة غرب آسيا بالعراق في يوليو الحالي.

وحصد «الأبيض الأولمبي» مركز «الوصافة» على صعيد البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة، والتي استهلها بالفوز على منتخب قطر «المضيف» بنتيجة 1-0، قبل أن يتفوق في الجولة الثانية على فيتنام 4-0، ليعود ويخسر في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني أمام منافسه كوريا الجنوبية 0-3، فيما ودع مبكراً من بطولة غرب آسيا بالعراق بالخسارة أمام الأردن 1-2، والعراق «المضيف» بنتيجة 0-3.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر منتخبنا الأولمبي ضمن المجموعة السابعة إلى جانب الصين «المضيف»، الهند، والمالديف.

وتقام منافسات التصفيات الآسيوية بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى قطر «المضيف».

وتشهد النهائيات مشاركة 16 منتخباً، حيث تقام المنافسات من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر النمسا 26 لاعباً، وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، محمد الوافي، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين»، خالد توحيد، مايد سعيد الكاس، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن،سلطان عادل «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، حمدان العامري «حتا»، فهد بدر «الإمارات».