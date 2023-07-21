الخاوي يسجل «ثنائية» في الظهور الأول مع «النسور»



دبي (الاتحاد)



تألق التونسي سيف الدين الخاوي، وسجل «ثنائية» في فوز خورفكان على الرجاء المصري 3-صفر، في «الودية الأولى» بمعسكر مصر حالياً، وحمل الهدف الثالث توقيع سايمون كابرال.

ويتطلع الخاوي إلى إثبات قدراته مع «النسور»، بوصفه أحد الصفقات البارزة هذا الصيف، حيث يملك صاحب الـ 28 عاماً، خبرات طويلة، وكان صانع ألعاب كليرمون الفرنسي، في آخر محطاته الاحترافية الأوروبية.

بدأ الخاوي مسيرته مع تورز عام 2014، وانتقل إلى مارسيليا من 2016 إلى 2021، وإعارته إلى تروا موسم 2017-2018، وكاين موسم 2018-2019، وانضم إلى كليرمونت عام 2021، في صفقة لمدة عامين.

وعلى الصعيد الدولي، تم استدعاء الخاوي من منتخب تونس تحت 21 سنة، وسجل في أول مباراة له أمام نيجيريا، والمنتخب الأولمبي عام 2016.

وظهر الخاوي للمرة الأولى مع المنتخب الأول في مباراة ودية أمام إيران في مارس 2018، وانتهت لمصلحة تونس 1-0، وفي يونيو 2018، تم اختياره ضمن قائمة «نسور قرطاج» لكأس العالم في روسيا 2018.