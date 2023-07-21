كوزمين في معسكر الشارقة



علي معالي (دبي)



انتظم الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، في قيادة تدريبات «الملك» في معسكر النمسا، بعد غياب لأيام عدة، بسبب إجراء جراحية تكللت بالنجاح، ليعود من جديد إلى الفريق في تدريباته، استعدادا للموسم الجديد، وعانى المدرب من الإصابة في الموسم الماضي، وهددته بالابتعاد عن مجال التدريب.

ورغم غيابه خلال الفترة الماضية لأسباب صحية، إلا أن كوزمين تابع كل تفاصيل المعسكر مع مساعده، والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وأشرف على الفريق في المباراة الثالثة أمام ريسيتا أحد أندية دوري الدرجة الثانية في رومانيا.

يستمر معسكر «الملك» في النمسا حتى نهاية يوليو الجاري، حيث يخوض ودية رابعة يوم الثلاثاء المقبل أمام الفيحاء السعودي، والخامسة مع البطائح يوم 28 يوليو، على أن تكون المباراة الختامية مع الأهلي السعودي يوم 31 يوليو، وتعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي.