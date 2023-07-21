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الرياضي

سبينوس: الرزوقي قادر على تطوير الكاراتيه في العالم

سبينوس: الرزوقي قادر على تطوير الكاراتيه في العالم
21 يوليو 2023 15:28

 
علي معالي(دبي)

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أكد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن اختيار اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد لولاية أخرى ثانية في رئاسة الاتحاد الآسيوي، جاء مناسباً للغاية، من أجل الاستمرار في تطوير اللعبة.
قال سبينوس الذي حضر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، على هامش بطولة آسيا في مدينة ملقا الماليزية: «أهنئ اللواء ناصر الرزوقي على إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي، بفضل قيادته وخبرته والتزامه وتعاونه الدؤوب، وبالتالي فإن تطور رياضتنا في آسيا مضمون جيداً».
وأضاف: «مقتنع بأن الرزوقي سيقود «القارة الصفراء» إلى حقبة جديدة من التقدم على مدى السنوات الأربع المقبلة، في الدورة الانتخابية 2023- 2027، كما فعل في ولايته الأولى، على رأس المؤسسة القارية، ومساهمته في نجاح الكاراتيه».
وقال سبينوس: «قيادة الرزوقي ليست فقط في آسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم، ومتأكد أنها تستمر في فترة ولايته الجديدة».
وتم اختيار 3 نواب لرئيس الاتحاد، وهم ألامجون مولايف «أوزبكستان»، وراشد آل علي «الإمارات» وتون سري «ماليزيا» والأمين العام شي كونج يم «ماكاو»، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي وهم: كوريهارا شيجيو «اليابان»، الدكتور عادل غيلان «العراق»، بهارات شارما «الهند»، عبدلايف سارسينباي «كازاخستان»، فو سون ها «فيتنام»، الدكتور مشرف علي الشهري «السعودية»، زانج زهي «الصين»، ومنار شث «الأردن».

الإمارات
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ناصر الرزوقي
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