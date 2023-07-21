دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»

باريس (أ ف ب)

تعرض حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما إلى السرقة في منزله في العاصمة باريس ليلة الجمعة، حسب ما كشف مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه مؤكداً خبراً لموقع «أكتو17»، إن الحارس الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، «قيِّد» من قبل «أفراد عدة» تحت تهديد «سلاح» لم تحدد طبيعته، في شقته في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف المصدر المطلع أن دوناروما أصيب «بجروح طفيفة»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقاً.

ووفقاً لموقع «أكتو17»، تم إبلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب حيث لجأ الثنائي بعد هروبهما.

وقُدرت الإضرار حتى اللحظة ب500 ألف يورو من «ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة»، حسب مصدر في الشرطة.

ويستعد دوناروما للسفر السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يقوم بجولة آسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضاً أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر الجمعة.

وسبق أن وقع العديد من اللاعبين الحاليين أو السابقين من سان جيرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة وعادة في غيابهم، بما في ذلك بريسنيل كيمبيمبي والبرازيليون ماركينيوس وتياجو سيلفا وداني ألفيش والأرجنتينيان أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينج والإسباني سيرخيو ريكو.