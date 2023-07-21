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الرياضي

كين يضع توتنهام بين خيارين

كين يضع توتنهام بين خيارين
21 يوليو 2023 12:27

لندن (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
ذكرت تقارير صحفية أن هاري كين قائد منتخب إنجلترا لن يجدد عقده مع فريقه توتنهام، وسط تكهنات متزايدة بشأن اهتمام بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني بضم القناص الدولي البالغ عمره 29 عاماً.
وبحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، فإن كين غير متعجل في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، لكن فريقه سيكون أمام خيارين، إما السماح له بالرحيل أو محاولة التتويج بلقب في الموسم الجديد، أو على أقل تقدير التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي من أجل إقناعه بالبقاء. وتردد أن بايرن ميونيخ عرض 68 مليون جنيه إسترليني لضم كين، ولكن توتنهام يطالب بالحصول على 100 مليون إسترليني. على الجانب الأخر، أشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن توتنهام يفاضل بين لاعبي الوسط كونور كالاجر لاعب تشيلسي ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، لتعويض الرحيل المحتمل لبيير إيميلي هويبرج إلى أتلتيكو مدريد.

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