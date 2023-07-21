سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن إضافة مباراة ودية في كوريا الجنوبية إلى جولته الصيفية الإعدادية للموسم الجديد.

وقال النادي الباريسي الذي سيقوم بجولة في اليابان في الفترة بين 24 يوليو الحالي والثاني من أغسطس المقبل، أنه سيخوض مباراة ودية إضافية في الثالث من أغسطس في كوريا الجنوبية بلد وافده الجديد لاعب الوسط الدولي لي كانج-إن.

وسيلعب سان جيرمان مع تشونبوك هيونداي وصيف بطل الدوري الكوري على ملعب أسياد الرئيسي في بوسان.

وأضاف فريق العاصمة في بيان أنه بهذه المباراة الأولى في تاريخه في كوريا الجنوبية «سيلتقي بالمشجعين الكوريين بعد التعاقد هذا الصيف مع لاعب وسط لي كانج-إن قادماً من مايوركا الإسباني، والذي سيكون أول لاعب كرة قدم كوري جنوبي يرتدي قميص باريس سان جيرمان».

من جهته، أوضح ممثل النادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيباستيان واسلز: «ستكون فرصة للنادي بأكمله لتقوية علاقاتنا مع البلد الذي نتواجد فيه بالفعل على مدار العام من خلال أكاديميتنا ومتجرنا في سيول».

ويلتقي سان جيرمان في اليابان مع نادي النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو في 25 يوليو، وسيريزو أوساكا في 28 منه «كلاهما في أوساكا»، ثم إنتر ميلان الإيطالي في طوكيو في الأول من أغسطس.

وسبق للنادي الباريسي القيام بجولة إعدادية في اليابان في صيف عام 2022.