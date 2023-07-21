300 ألف درهم جوائز «تحدي دبا» لبناء الأجسام



دبي (الاتحاد)



تقام «النسخة الخامسة» من بطولة «تحدي دبا كلاسيك» لبناء الأجسام 5 و6 أغسطس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتبلغ جوائزها 300 ألف درهم.

جاء الإعلان عن موعد البطولة في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد في دبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونائبه علي عبدالله بن حيدر، وسالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله عبدالرحمن المطيوعي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وعبدالمجيد يزبك السكرتير الفني الاتحاد، وياسر السيد قتالي مدير البطولة، وتشهد المنافسات بناء الأجسام للجنسين، واللياقة البدنية والحواجز الخمسة، ومصارعة الذراعين.

وقال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي: «نعتز بالنقلة النوعية لبطولة دبا لبناء الأجسام منذ انطلاقتها عام 2017، وأصبحت إحدى اهم البطولات التي تنظم في الدولة، وأسهمت برفد المنتخب بعدد من اللاعبين».

وأشار علي بن حيدر إلى أنه يتمنى بلوغ تحدي دبا لبناء الأجسام أعلى درجات النجاح، خاصة أنها أصبحت إحدى البطولات المهمة التي تقام سنوياً، ويشرف عليها اتحاد بناء الأجسام، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة، متمنياً لها المزيد من والتوفيق.

بدوره قال الصريدي: «نتقدم بالشكر والتقدير الى مجلس دبي الرياضي لرعايته البطولة وكل الشكر والتقدير إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وعلي بن حيدر وجميع الأعضاء واللجنة المنظمة للبطولة للجهود المبذولة، استعداداً لتنظيم النسخة الجديدة، ويسعدنا أن بطولتنا التي ولدت عام 2017 أصبحت كبيرة بطموحاتها، لنصل الآن إلى النسخة الخامسة، ونطمح إلى أن تكون الأبرز، لما تضمه من فعاليات وبطولات عديدة متنوعة».