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الرياضي

«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»

«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
21 يوليو 2023 12:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعادل فريق الإمارات مع المنتخب الأولمبي الإيراني 1-1 ودياً في معسكر تركيا، وهي التجربة الثانية التي يخوضها «الصقور» الذي سبق له الفوز على العدالة السعودي 3-2.
وأجرى محمد الجالبوت مدرب الفريق عدداً كبيراً من من التغييرات خلال الشوطين لمنح الفرصة لكل اللاعبين، كما قام عقب نهاية المباراة بتنفيذ تدريبات بالجري بسرعات مختلفة، خصوصاً للاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني.
وقال عبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول، رئيس البعثة، أن المباراة جاءت بمكاسب فنية كبيرة لـ «الصقور»، نظراً لقوة المنافس وجاهزيته وتجانسه منذ فترة طويله، لذلك حققت المباراة أهدافها، وهذا النوع من اللقاءات القوية يحتاجها الفريق خلال المرحلة المقبلة .
وحضر المباراة أمير قالينوي مدرب منتخب إيران الأول، وأيضاً عدد من مدربي ولاعبي أندية عربية وآسيوية، تقيم معسكراتها الصيفية في المنطقة نفسها.
وتبادل الفريقان الهدايا والشعارات التذكارية قبل بداية اللقاء، كما أهدى عبد الله العاجل درع النادي إلى مدرب منتخب إيران الأول، ودرعاً تذكارياً لمدرب المنتخب الأولمبي رضا عنايتي، الذي كان لاعباً سابقاً لفريق الإمارات، وحقق معه لقب كأس رئيس الدولة عام 2010.
من جانب آخر، التحق إسماعيل الحمادي في معسكر «الصقور» بعد توقيعه رسمياً.

 

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