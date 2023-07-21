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أحمد خليل ينضم إلى معسكر البطائح في النمسا

أحمد خليل ينضم إلى معسكر البطائح في النمسا
21 يوليو 2023 12:00

 
علي معالي (دبي)

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ينضم أحمد خليل إلى معسكر البطائح في النمسا، اليوم، بعد إنهاء إجراءات سفره، ليعود «المهاجم القناص» من جديد في الصورة، بعد غياب لفترة طويلة، ويتم وضع برنامج تأهيلي خاص له، لأن الروماني ميريل رادوي مدرب «الراقي» يرغب في وجود لاعب بحجم وقوة خليل «32 عاماً»، وقرار العودة إلى مستواه السابق يعتمد على رغبة نفسه، خاصة أنه لم يقدم المنتظر منه مع الفريق في الموسم الماضي.
لعب خليل في الموسم الماضي 195 دقيقة فقط في 7 مباريات، ولم يسجل أي هدف، ومع انتظامه في بداية فترة إعداد الموسم الجديد فإن فرصة مواتية أمامه للتأهيل جيداً.
وأصبح المدافع علي الظنحاني «32 عاماً»، ضمن قائمة البطائح، ليكون إضافة جيدة، في ظل الخبرة الكبيرة التي يملكا اللاعب المُتوج من قبل بلقب دوري المحترفين موسم 2018- 2019 مع الشارقة، قبل الانتقال معاراً إلى خورفكان، ورغم عودة الظنحاني إلى «الملك»، إلا أنه لم يتدرب مع الفريق الأول، لأن خيار عدم الاستعانة به كان مطروحاً، حتى تم انتقاله إلى البطائح.
ويخوض الظنحاني اليوم تدريبه الأول مع الفريق، ليبدأ رحلة جديدة من التحدي في الملاعب، بدأها مع دبا مرورا بالشارقة وخورفكان حتى البطائح، وشارك خلال الموسم الماضي في 24 مباراة «1542 دقيقة» بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
أحمد خليل
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