«أسعار قياسية» لمزاد «مقتنيات ديتوري»



عصام السيد (أبوظبي)



تصدرت جائزة فرانكي ديتوري، لفوزه بالأوكس الانجليزي، في الشهر الماضي على صهوة المهرة «سول سيستر»، في مزاد على الإنترنت لتذكارات السباقات للفارس الذي يتقاعد قريباً، وتم بيع أكثر من 120 من الجوائز المرموقة للفارس من حياته المهنية اللامعة في تاريخه السباقي، ويقدر أنها تجاوزت 75 ألف جنيه استرليني عند إغلاق البيع يوم الثلاثاء.

وكان من الواضح أن الامتداد العالمي لديتوري والمجموعة الفريدة من السروج وأحذية الركوب، وحتى موازين القياس التي قدمها له زميله الأسطورة ستيف كوثين، قد اجتذبت عطاءات من بريطانيا وأيرلندا وإيطاليا وأماكن أخرى في أوروبا، بجانب الولايات المتحدة وأستراليا وهونج كونج وماكاو واليابان.

وبلغت جائزة الأوكس الانجليزي لديتوري 5 آلاف جنيه استرليني، وستبقى في بريطانيا، في حين اشترى ياباني مجموعة من شعار قمصان جودلفين الأزرق الملكي مقابل 4600 جنيه استرليني.

ومن بين العناصر الأخرى التي اجتذبت المنافسة الشرسة، جائزة كأس أمير قطر 2014، الذي حقق 3200 جنيه استرليني، في حين أثار ارتباط ديتوري مع رويال أسكوت الاهتمام أيضاً، حيث بلغت احتفالية أغطية السروج بالفوز الستين والسبعين في المهرجان، بما يزيد عن 2000 جنيه استرليني.

وتم تخصيص نسبة من عائدات البيع للتبرع لمنظمة المعونة المباشرة لأفريقيا، وهي مؤسسة خيرية أسسها، وأدارها لسنوات عديدة الراحل بارني كيرلي، وهو معلم مبكر لديتوري وصديق قديم حتى وفاته في عام 2021.

وقرر ديتوري وزوجته كاثرين بيع جزء من مجموعته الضخمة بالمزاد، حيث يخططان لإخلاء أماكن الإقامة بمجرد تعليق الرجل البالغ «52 عاماً» حذاء الركوب الخاص به إلى الأبد في نوفمبر المقبل، مع توفر قصر نيوماركت الفاخر للإيجار.

وقالت نائبة مدير غرفة البيع هارييت لوستي، متحدثة نيابة عن دار المزادات شيفينز ومقرها كامبريدج: «جلب المزاد مشترين من جميع أنحاء العالم، مع مزايدين عبر الإنترنت من أستراليا وهونج كونج وأميركا واليابان والمملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا».

وأضافت «حقاً كانت فرصة لمرة واحدة للعديد من المعجبين، لشراء جزء من التاريخ الرياضي وامتلاك قطعة تذكارية من واحدة من أفضل الشخصيات الرياضية في جميع أنحاء العالم، نظراً لأن فرانكي هو اسم مألوف، والشخص الأكثر شهرة في تاريخ سباق الخيل، وتوقعنا أن نرى قدراً كبيراً من الاهتمام بهذا البيع، ولكن بعض الأسعار التي تم تحقيقها للقطع الأكثر أهمية كانت غير مسبوقة».

ومن المقرر أن يودع ديتوري السباق البريطاني في يوم الأبطال في أسكوت 21 أكتوبر المقبل، قبل أن يتوجه في المرحلة الأخيرة من وداعه العالمي للرياضة في كأس البريدرز في كاليفورنيا، وبعد ذلك في حال توفر رحلة مناسبة، كأس ملبورن 7 نوفمبر.