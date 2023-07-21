أونانا من «التمرد» إلى «التألق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يكن مشوار الحارس الكاميروني أندريه أونانا «27 عاما»، المنتقل حديثاً من الإنتر الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي «وردياً»، بل عانى الكثير من «المطبات» التي وضعته في خانة الحارس «المتمرد»، وعندما كان لاعباً في أياكس أمستردام الهولندي، وبينما كان عمره 20 عاماً، رفض الاستجابة لنداء منتخب بلاده، رغم أنه كان حارساً أساسياً، بدعوى أن ناديه بحاجة إليه في المباريات، ووقتها أعلن عدم ندمه على القرار، على اعتبار إنه ما زال صغيراً، والمستقبل أمامه للعب مع «الأسود التي لا تقهر».

وتكررت مواقف التمرد مجدداً، عندما غادر معسكر منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة 2022، قبل ساعات قليلة من مباراة صربيا في دور المجموعات بالبطولة، بسبب خلافه مع ريجوبرت سونج المدير الفني الذي لم يعجبه أسلوبه في التعامل مع الكرة حارساً للمرمى، حيث طالبه بعدم اللعب بقدميه كثيراً، وعدم الخروج من مرماه، كما لوكان «ليبرو» الدفاع، وعندما رفض أونانا تنفيذ ما طلبه المدرب، لإيمانه بأن أي حارس لابد أن يملك كل مهارات الكرة الحديثة، سواء باليدين أوالقدمين، ورحل غير آسفاً.

وتعرض أونانا لـ «مطب» آخر، خلال مشواره الكروي، حيث ثبت تعاطيه للمنشطات، عندما كان لاعباً في أياكس، وأقفته الهيئة التأديبية بالاتحاد الأوروبي «اليويفا» سنة كاملة في 2021، قبل تخفيف الحكم إلى 9 أشهر، وكان أونانا تعاطى دواءً من باب الخطأ به مادة منشطة.

وبانتهاء العقوبة، انتقل أونانا مجاناً إلى إنتر ميلان في الموسم المنتهي، بعد انتهاء عقده مع أياكس، وكانت سنة التألق اللافت، حيث أسهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ليكون وصيفاً لمانشستر سيتي البطل، كما فاز بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وأصبح أحد أفضل 3 حراس في العالم استعمالاً لقدميه في اللعب، ونال لقب أكثر حارس يحتفظ بشباكه نظيفة «كلين شيت» برصيد 8 مباريات، خلال «الأبطال» متفوقاً بذلك على البرازيلي إيدرسون حارس السيتي «7 مباريات».

ولأن الهولندي إيريك تين هاج كان مديره الفني في أياكس، فقد حرص على التعاقد معه، ليكون الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد بدلاً من الإسباني ديفيد دي خيا الذي لم يجدد «اليونايتد» عقده.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة، تم انتقاله بمبلغ 55 مليون يورو، شاملة الإضافات الأخرى، لمدة 5 سنوات حتى 2028، مع وجود بند بسنة إضافية إذا أراد.

ويحلم أونانا بالفوز بدوري الأبطال الأوروبي مع «الشياطين الحمر»، وأكد في تصريحات أدلى بها للصحافة الإنجليزية أن انضمامه لـ «اليونايتد» شرف كبير. وأضاف: «عملت طوال حياتي من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الرائعة»، ولحق أونانا بالفريق في جولته بالولايات المتحدة إستعداداً للموسم الجديد.