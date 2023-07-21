نيجيريا وكندا.. «الأهداف غائبة» في «مونديال السيدات»

ملبورن (د ب أ)



تعادل المنتخبان النيجيري والكندي سلبياً، في افتتاح مبارياتهما، بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا. واقتسم الفريقان نقاط المباراة، وأصبحا يحتلان المركز الثاني خلف المنتخب الأسترالي، الذي تغلب على نظيره الأيرلندي 1- صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويخوض المنتخب النيجيري البطولة للنسخ التاسعة على التوالي، وهو أحد سبعة منتخبات فقط لم تغب عن النهائيات منذ انطلاق النسخة الأولى في 1991.

وفي المقابل، يشارك المنتخب الكندي في البطولة للنسخة الثامنة على التوالي، بعدما غاب فقط عن النسخة الأولى في 1991.

وأهدرت اللاعبة الكندية المخضرمة كريستين سينكلر «40 عاماً» فرصة تحقيق الفوز لفريقها في المباراة، بعدما أضاعت ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 50، حيث تصدت لها تشيماكا نادوزي قائدة وحارسة المنتخب النيجيري.

وكان الحظ عاند سينكلر أيضاً في الدقائق الأولى من المباراة، وذهبت تسديدة خطيرة لها فوق العارضة.

وتحتاج سينكلر لتسجيل أي هدف في النسخة الحالية من مونديال السيدات، لتصبح الوحيدة في العالم، على مستوى اللاعبين واللاعبات، التي تهز الشباك في ست نسخ من بطولات كأس العالم.

وتشارك سينكلر حالياً كلاً من البرازيلية مارتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في إنجاز هز الشباك في خمس نسخ من بطولات كأس العالم لكل منهم.

وإذا هزت مارتا الشباك في مباراة فريقها الأولى بالبطولة يوم الاثنين المقبل، تسبق اللاعبة البرازيلية منافستها الكندية إلى هذا الإنجاز، ولكن تظل الفرصة سانحة أمام سينكلر لمعادلة الإنجاز من خلال المباراتين التاليتين للمنتخب الكندي في دور المجموعات.

وأنهى المنتخب النيجيري المباراة بعشر لاعبات فقط، بعد طرد ديبورا أبيودن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لتغيب عن مباراة الفريق التالية في البطولة أمام المنتخب الأسترالي صاحب الأرض.