السبت 22 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

محرز يكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي

محرز يكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي
21 يوليو 2023 08:18

الرياض (رويترز)

أخبار ذات صلة
«العميد» يودع باكامبو
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي


قالت قناة الإخبارية السعودية، إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.
وذكرت قناة الإخبارية على «تويتر»: الجزائري رياض محرز لاعباً جديداً للنادي الأهلي، قادما من بطل أوروباً مانشستر سيتي، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، ولم يُصدر النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً إعلاناً رسمياً بعد.
وسجل محرز 78 هدفاً، ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع «السيتي»، وحصد 11 لقباً مع النادي، بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، قادماً من ليستر سيتي في 2018.
وأحرز اللاعب «32 عاماً» مع الفريق الموسم الماضي 15 هدفاً في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه «السيتي» ثلاثية تاريخية، وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.
وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذباً للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.
ويسير محرز بهذا على خطى حارس السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادماً من تشيلسي الشهر الماضي.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي عن مشروع للاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية، يتضمن أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

السعودية
الأهلي السعودي
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
رياض محرز
النصر
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
صواريخ تنطلق من منظومة هي الأميركية
عربي ودولي
مناورات عسكرية أميركية أسترالية بمشاركة دول عدة
اليوم 20:54
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
الرياضي
الهلال يخير ماريجا بين العروض والمخالصة المالية
اليوم 20:54
رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بجزيرة رودس في اليونان
عربي ودولي
إجلاء سكان جزيرة بسبب حرائق الغابات
اليوم 20:35
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
الرياضي
الوصل يواجه أبولون القبرصي ودياً
اليوم 20:34
مستشفى متنقل يقدم الخدمو في منطقة دونتيسك
عربي ودولي
4 قتلى في حصيلة مؤقتة جراء هجوم قرب دونتيسك
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©