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إنتر ميامي يضم الضلع الأخير في «مثلث كتالونيا»

إنتر ميامي يضم الضلع الأخير في «مثلث كتالونيا»
21 يوليو 2023 09:45

ميامي (رويترز)أعلن إنتر ميامي الأميركي، تعاقده مع جوردي ألبا مدافع برشلونة السابق لينضم إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق.
وقال النادي في بيان "يعلن إنتر ميامي أنه وقع عقداً مع مدافع المنتخب الإسباني جوردي ألبا لنهاية موسم 2024 في الدوري الأميركي مع خيار التمديد لعام 2025".
وأضاف المدير الرياضي كريس هندرسون: "يملك جوردي خبرة كبيرة والسعادة لا تسعنا بالحصول على خدماته لمواصلة تعزيز فريقنا.
"أثبت لأكثر من عقد أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بسبب صلابته وقدرته على المساهمة في الهجوم.
"نثق أنه سيساعد إنتر ميامي على تحقيق أهداف النادي هذا الموسم وما بعده".
وغادر الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاماً برشلونة «الكتالوني» في نهاية الموسم الماضي، بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني، وخمسة ألقاب لكأس الملك، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسبانية، وكأس العالم للأندية.
وسيكون ألبا، الذي خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع إسبانيا، ضمن العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة في تشكيلة إنتر ميامي، التي تضم أيضاً ميسي وسيرجيو بوسكيتس. كما يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق لويس سواريز القادم من أوروجواي، والذي يلعب حالياً مع جريميو في البرازيل.

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