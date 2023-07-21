أنشيلوتي يرفض «البرازيل ومبابي»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، مصمماً على التركيز مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وقال أمام الصحفيين في لوس أنجلوس حيث يخوض النادي الملكي ضد ميلان الإيطالي مباراته الأولى من أصل أربع وديات في الولايات المتحدة: "لن أتكلم أبداً عن البرازيل، عمّا سيحصل لاحقاً".

تابع: "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا".

قبل أسبوعين، أشار رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز، إلى أن أنشيلوتي سيتولى المهام العام المقبل ويقود المنتخب في كوبا أميركا، ليصبح أول أجنبي منذ قرابة 60 عاماً يتولى تدريب السيليساو بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

لكن الإيطالي الذي ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل أصر "لن أتحدث في هذه المسألة مجدداً".

كما رفض التعليق على فرص ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، في ظل الغموض الذي يدور حول مستقبله في باريس سان جيرمان.

قال في هذا الصدد إن مبابي "ليس لاعباً في مدريد. التحدث عن لاعبين ليسوا هنا لا يبدو مؤاتياً بالنسبة لي".

يسافر الفريق في 26 الشهر الحالي إلى تكساس لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في هيوستن قبل الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في دالاس في 29 منه، ويلتقي قبل العودة إلى إسبانيا، مع يوفنتوس الايطالي في أورلاندو في الثاني من أغسطس.