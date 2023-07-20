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الرياضي

«أكاديمية نصر» و«وينرز كيو» يحصدان لقبي «الرياضات الإلكترونية»

«أكاديمية نصر» و«وينرز كيو» يحصدان لقبي «الرياضات الإلكترونية»
21 يوليو 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد)
حصد فريق «أكاديمية نصر» من السعودية لقب مسابقة فالورانت، فيما  فاز فريق «وينرز كيو» من السعودية بتحدي ليج أوف لاجندز، في نهائيات الدورة الثانية من «بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية» التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالشراكة مع «جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية» في الشارقة.

وتأهل الفريقان الفائزان بعد منافسة بين 3500 طالب من 90 جامعة من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر للوصول إلى النهائيات التي أقيمت بحضور محبي هذا النوع من الرياضات وبثت مباشرة عبر الإنترنت.

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وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي للمركز: «الرياضات الإلكترونية أصبحت محفزاً للنمو والتمكين والإبداع، ومن خلال توفير منصة احترافية لعشاق الرياضات الإلكترونية، واستضافة فعاليات كبرى مثل بطولة أمازون مينا ماسترز، تتاح فرصة فريدة لتوجيه شغف الشباب نحو مسارات النمو».

الرياضات الإلكترونية
الإمارات
الشارقة
مركز الشارقة لريادة الأعمال
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