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ميسي يفاجئ زميله بهدية قيمة

ميسي يفاجئ زميله بهدية قيمة
21 يوليو 2023 00:16

لوس أنجلوس (رويترز)

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أثبت ليونيل ميسي بالفعل شخصيته القيادية وانسجامه السريع مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، بعدما فاجأ المهاجم الأرجنتيني زميلاً عبر غرفة دردشة جماعية للاعبين، بمد يد المساعدة له للحصول على تذاكر حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير يوم الأحد الماضي في فلوريدا. ولم يرغب زملاء ميسي الجدد في تفويت الحدث، ولجأ المهاجم ليوناردو كامبانا إلى مجموعة على واتساب تابعة لفريق إنتر ميامي للحصول على تذاكر للحفل.
وقال دياندري يدلين، مدافع إنتر ميامي للصحفيين: «يوم الأحد كان كامبانا يبحث عن تذاكر ودخل غرفة دردشة تابعة للفريق يسأل إذا كان أي شخص لديه أي تذاكر إضافية. لم أكن أعرف حتى ما إذا كان ميسي موجوداً في هذه المجموعة، لكنه ظهر على الفور وقال كم عدد التذاكر التي تحتاجها؟ استغربت كثيراً. يعرفان بعضهما قبل ثلاثة أيام فقط، لكن هذا الكرم الشديد يكشف عن جوانب إضافية في شخصية ميسي». ولم يكن حتى بوسع الأمطار الغزيرة أن تفسد حفل تقديم إنتر ميامي لنجمه الجديد ميسي في فلوريدا، حيث ظهر اللاعب الأرجنتيني الشهير أمام استاد ممتلئ بالمشجعين المتحمسين.
وبعد سبعة أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدم ميامي لاعبه الجديد في حفل رائع بملعب النادي في ميامي.
وبعد تقديمه للمشجعين، سار الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات نحو منتصف الملعب، وسط تسليط الأضواء عليه، وارتدى قميصاً وسروالاً من الجينز، وتسلم القميص رقم 10، قبل أن يتحدث بالإسبانية للمشجعين.

ميسي
إنتر ميامي
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