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الرياضي

يونايتد يعوض دي خيا بضم أونانا

يونايتد يعوض دي خيا بضم أونانا
21 يوليو 2023 00:10

مانشستر (رويترز)
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر ميلان، في عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.
وقالت شبكة سكاي سبورتس إن يونايتد سيدفع 51 مليون يورو لضم الحارس البالغ من العمر 27 عاماً، بالإضافة إلى أربعة ملايين في شكل حوافز إضافية.
وقال أونانا في بيان: «مانشستر يونايتد يملك تاريخاً طويلاً من حراس المرمى المذهلين، وسأبذل الآن كل ما في وسعي لصناعة إرث خاص بي في السنوات المقبلة».
وكان أونانا قد ودع جماهير إنتر قائلاً: «وقعت في حب سان سيرو ولاكورفا والمدينة بأكملها. الآن الظروف مناسبة لي لبدء مغامرة جديدة في مانشستر. سأفعل ذلك بحماس كبير، مع العلم أنني سأفتقدكم. أبدي امتناني لكل مشجعي إنتر. أنتم تجعلون هذا النادي مكاناً رائعاً».
وكان يونايتد يبحث عن حارس أساسي جديد بعد انتهاء عقد الإسباني ديفيد دي خيا في يونيو، لينهي فترة امتدت 12 موسماً في أولد ترافورد.
وانضم أونانا إلى إنتر في يوليو 2022 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.
وسرعان ما أصبح أونانا الحارس الأول في تشكيلة الفريق، وكان عنصراً محورياً في الموسم الذي انتهى بفوز إنتر بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية. كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع أياكس في بطولة أندية الصفوة الأوروبية، برز أونانا كجزء لا يتجزأ من الفريق الذي انتقل من اللعب في مراحل خروج المغلوب المبكرة إلى بلوغ الدور قبل النهائي في عام 2019، قبل أن يخسر بشكل مثير أمام توتنهام هوتسبير.
واحتل يونايتد المركز الثالث في موسم 2022-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على مكان في دوري أبطال أوروبا.
وبدا من المحتوم أن يصبح أونانا الحارس الأول للكاميرون على المدى الطويل، لكنه قرر الاعتزال دولياً بعد أن لعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم 2022، حيث تم إيقافه لأسباب انضباطية.
وخاض أونانا 34 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

 

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