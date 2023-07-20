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الرياضي

بيرنلي يضم حارس السيتي

بيرنلي يضم حارس السيتي
20 يوليو 2023 23:59

لندن(رويترز) 
أعلن نادي بيرنلي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع جيمس ترافورد حارس منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، قادماً من مانشستر سيتي بعقد يمتد لأربع سنوات.
ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بيرنلي دفع 19 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات الحارس الدولي.
ولعب ترافورد دوراً رئيسياً في فوز إنجلترا ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً في وقت سابق هذا الشهر، حيث حافظ على شباكه نظيفة ست مرات في ست مباريات وأنقذ ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في النهائي.
وقضى الحارس البالغ من العمر 20 عاماً، والذي انضم إلى أكاديمية سيتي في 2015، الموسمين الأخيرين معاراً في دوري الدرجة الثالثة، حيث لعب مع أكرينجتون ستانلي وبولتون واندرارز. وقال فينسن كومباني مدرب بيرنلي في بيان: "تعاقدنا مع حارس شاب موهوب للغاية. يتمتع أيضاً بشخصية رائعة.
"جيمس حارس مثير للإعجاب وواثق جداً في نفسه. شاهد معظم الناس ما حققه في مسيرته حتى الآن وحجم موهبته. نتطلع إلى تطويره بشكل أفضل".
وترافورد سادس صفقة يبرمها بيرنلي قبل عودته إلى دوري الأضواء.

 

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