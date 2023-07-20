مانشستر يونايتد يختار قائده الجديد

لندن(د ب أ)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن اختيار البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الوسط، كقائد جديد للفريق خلفاً لهاري ماجواير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن ماجواير مدافع المنتخب الإنجليزي، كشف يوم الأحد الماضي عن قرار المدير الفني للفريق إيرك تن هاج، والذي أخبره بتجريده من شارة القائد بعد أن عانى في الموسم الماضي في إيجاد وقت للمشاركة مع الفريق.

من جانبه، قاد فيرناديز الفريق خلال الموسم وظهر في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي عدا واحدة فقط، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث، ليعود مجدداً لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.

وخاض فيرنانديز «28 عاماً» 185 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه قادماً من سبورتنج لشبونة في عام 2020.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران قد تولى قيادة الفريق في أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد أمام ليون الفرنسي أمس الأربعاء، وهي المباراة التي غاب عنها فيرنانديز بعدما تم منحه وقتاً للراحة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية في يونيو الماضي.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأميركية اليوم، وذلك استعداداً لجولة تستمر 12 يوماً، حيث سيضطر تن هاج للعب من دون لاعب الوسط البرازيلي فريد، والذي لازال متواجداً في إنجلترا لأسباب شخصية.